Bufera in Casa per le nomination. E Monte bacia Ivan Cattaneo

Giulia Salemi no, Ivan Cattaneo sì: Francesco Monte fa la sua scelta e bacia il cantante.

Spente le luci della diretta del Grande Fratello Vip 3 che ha visto l’ingresso di Lory Del Santo nella casa di Cinecittà (non nominabile per la prima settimana e già idolo per aver detto: “nel confessionale si possono fare tante cose…” col pensiero che correva al piedino di Cecilia Rodriguez fuori dalla tenda rossa) e quattro vip in nomination (Jane Alexander, Valerio Merola, Ivan Cattaneo e Elia Fongaro), i concorrenti si sono ritrovati per cena. Francesco Monte ha cercato il chiarimento con Ivan Cattaneo che aveva nominato perché ha cercato di farlo passare per quello che non è, cioè un furbo stratega, in occasione dell’insulso biglietto a Giulia Salemi (“credi in te stessa”). Per stemperare la tensione e mettere fine al confronto, Monte ha preso tra le mani la faccia di Ivan e l’ha baciato sulla bocca. Un bacio a stampo sotto gli occhi della Salemi, rifiutata senza tanti complimenti.