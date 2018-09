Frasi sessiste e presunte bestemmie: ecco i tre che rischiano di lasciare il GfVip

Ivan Cattaneo e Silvia Provvedi potrebbero essere squalificati, mentre Lisa Fusco non tiene a freno la lingua e si avvia a essere la prima eliminata lunedì sera nella seconda puntata del GFVip3.

Sta montando di ora in ora la polemica intorno a Ivan Cattaneo e a una delle gemelle de “Le Donatella”. Due giorni fa, il cantante si è lasciato andare a una considerazione aberrante sulle donne: “Rifiutare una donna è peggio che violentarla. Se la violenti, almeno lei si sente oggetto di desiderio”. Un’affermazione inaudita che merita una sacrosanta espulsione.

In bilico anche Giulia Provvedi. Ieri pomeriggio, la ragazza stava scherzando nella Caverna quando si è sentito un “porco d…”. Non è chiaro se la bestemmia sia stata completata, fosse così dovrebbe uscire dalla casa di Cinecittà come successe un anno fa a Marco Predolin e Gianluca Impastato.

La subrettina napoletana, invece, è stata autrice di un’uscita infelice nei confronti di Giulia Salemi: “Devi dare quella parte del corpo solo per lavorare”. Un consiglio medievale che cancella in un colpo solo tutte le lotte per l’affermazione dei diritti delle donne. La Fusco è tra i personaggi più coloriti di quest’edizione, pirotecnica ed esagerata, ma secondo quasi tutti i sondaggi sarà la prima eliminata con un plebiscito di voti.