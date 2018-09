Lory Del Santo divide il Grande Fratello Vip, Ilary Blasi preoccupata

Ilary Blasi ha confermato l'ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, ma a "Mattino Cinque" avverte che sarà una prova impegnativa non solo per la regista, ma per tutti, pubblico da casa compreso. "Fa molto discutere, il confine è molto labile, il pubblico si spaccherà in due - ha dichiarato la presentatrice del GF Vip -. Nessuno di noi può giudicare la volontà di Lory o esprimere giudizi su quello che sta vivendo e quello che sta passando. Per noi è un esperimento, una prova forte. Anche io mi trovo davanti ad una cosa più grande di me. Ma davanti alla sua richiesta e la volontà di voler entrare noi, Mediaset e gli autori non ce la siamo sentita di dirle di no. Lei la prenderà come una terapia per sopravvivere a questo dolore immenso. Lory ha detto che non vuole gli occhi della pena e vuole invece essere trattata come tutti gli altri concorrenti". Questo sarà impossibile e lo sanno tutti.