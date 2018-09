Il GfVip vuole Corona nella casa. E Silvia Provvedi trema

Mentre Ilary Blasi conferma l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Lory Del Santo, il reality di Canale 5 starebbe cercando nuovi nomi "pesanti" per aumentare l'appeal del programma. Secondo quanto riporta davidedimaggio.it, infatti, la produzione del reality targato Mediaset sta cercando di portare all'interno della casa di Cinecittà Fabrizio Corona.

Una mossa che porterebbe l'ex agente fotografico a trovarsi faccia a faccia con la ex fidanzata Silvia Provvedi delle gemelle Donatella, recentemente fatta a pezzi pubblicamente da Corona che ha ammesso di non averla mai amata.

Anche se non è (ancora) presente fisicamente, Fabrizio rimane un convitato di pietra nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. L'ultimo episodio è quello che ha visto Eleonora Giorgi chiedere a Silvia Provvedi qualche innocua informazione sul suo ex, come il segno zodiacale. La Donatella è apparsa scossa e ha ribadito di non voler spendere neanche una parola su Corona.