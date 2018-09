La Palombelli fa il botto, Forum da record

Su Rai 1 va in onda “La Prova del Cuoco”, su Canale 5 “Forum”. Stiamo parlando di due programmi ormai consolidati nel tempo, che però se la giocano a suon di share dalle 11.30 in poi del mattino. Quando nelle case degli italiani molte casalinghe preparano il pranzo.

Ieri, lo storico programma di cucina della Rai, che da quest’anno è condotto da Elisa Isoardi, ha raccolto 1.257.000 spettatori con il 13.2% mentre la Palombelli ha toccato il primo record stagionale con 1.406.000 telespettatori ed il 18.3% (lo “Sportello di Forum”, invece, è stato seguito da 1.115.000 spettatori con l’8.5% di share). Il tribunale più famoso della televisione italiana, insomma, sembra essere una sorta di garanzia per gli ascolti del Biscione. Che, da sempre, punta su quel prodotto televisivo del tutto rinnovato nello stile, forma e storie da alcuni anni.

Ieri, per l’appunto, il pubblico ha seguito la storia della morte del padre di Giada De Blank insieme all’analoga vicenda personale della conduttrice, che non ha avuto problemi a raccontarsi davanti alle telecamere e al suo pubblico. Entrambe si sono commosse in tv all’inizio della puntata. Poi si è parlato di nobiltà con la storia di un conte, scomparso per circa 28 anni, che ha lasciato moglie e figli ed un’altra donna (incinta), che sarebbe stata la sua amante. Tutto questo premiato dal pubblico da casa con ascolti super per Canale 5 mentre Rai 1 - dopo il boom di ascolti di “Storie italiane” condotto da Eleonora Daniele (che anche ieri ha registrato un altro record con il 17.8%) - perde un po’ pubblico non appena si accendono i fornelli negli studi intitolati a Frizzi, da dove la Isoardi trasmette "La prova del cuoco".