Lory Del Santo contro tutti entra nella Casa del GF Vip

Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Il dado è tratto, la decisione è presa, il voyeurismo del dolore è in moto. Una settimana fa, la Del Santo ha raccontato a "Verissimo" la tragedia che l’ha colpita ad agosto dopo aver firmato per partecipare al reality: il suicidio del figlio 19enne Loren affetto da una grave patologia celebrale. Nel 1991 perse un altro figlio, il piccolo Connor, 5 anni, nato dalla relazione con il musicista Eric Clapton. A "Mattino Cinque", Federica Panicucci ha condotto il talk tra favorevoli e contrari alla scelta della Del Santo e degli autori.

La psicologa, Isabel Fernandes, l’unica veramente titolata a esprimere un parere sulla vicenda, ha messo in guardia dai rischi: “È inutile negare che Lory entrerà con una certa vulnerabilità e con ferite ancora aperte. Non sarà uguale agli altri concorrenti. Ci sono varie fasi nell’elaborazione del lutto e il fatto di volerne parlare, come ha dichiarato, è un meccanismo naturale. Lei si conosce molto bene e ha le sue risorse, può entrare al Grande Fratello, ma ha bisogno di un supporto terapeutico aggiuntivo. Il reality non può essere la terapia”.