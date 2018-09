Pronti, partenza via e al Grande fratello Vip 3 è subito concorrenti monelli. La terza edizione del reality show di Canale 5 si preannuncia ad alto tasso ormonale. Dopo le continue allusioni della prima puntata, ecco il primo membro in libertà, è quello di Ivan Cattaneo che ha mostrato involontariamente le pubenda. In casa invece la finta marchesa D’Aragona asfalta Giulia Salemi: “La dai via come una sigaretta”.

Ieri, Ivan Cattaneo, finito nella Caverna, ha fatto la doccia, si è seduto sul letto e l’accappatoio si è aperto mostrando le parti intime. Si è ricomposto, ma l’episodio l’ha talmente segnato che più tardi si è confidato con Eleonora Giorgi e Francesco Monte: “Mi sono seduto e si è aperto l’accappatoio non volendo. Sono davvero mortificato. Si è visto tutto, penso abbiano visto da casa. Ma non l’ho fatto apposta. Anche perché se lo fai con l’intento ti possono buttare fuori, ti cacciano. Questi sono atti osceni in luogo pubblico. Poi siamo in fascia protetta o forse no, è tardi. Vabbè è successo, ma non l’ho fatto di proposito”.

Nel frattempo, in casa, la marchesa D’Aragona alla quale hanno nascosto il cane di peluche Duca George, ha avuto un esilarante scambio di battute con Giulia Salemi autodefinitasi la “Kardashian dei poveri”. La smutandata più nota d’Italia ha spiegato: “Non è detto che una donna che va sullo yacht poi la deve dare a qualcuno”. E la marchesa: “Adoraata, una donna sullo yacht l’ha già data a qualcuno!”. In precedenza, la Salemi aveva confessato le sue difficoltà a trovare un bravo fidanzato: “Il problema è che non arrivo mai al fidanzamento”. E la marchesa da salotto tv: “Te l’ho già detto adoraaata, il tuo problema è che la dai via come una sigaretta!”.