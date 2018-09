Dopo le foto hot Miss Italia non cambia. Carlotta Maggiorana resta la regina

Esclusiva di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”: Carlotta Maggiorana resta Miss Italia. Come anticipato dal patron della kermesse, Patrizia Mirigliani, oggi una commissione ad hoc ha dato parere negativo all’esclusione della bella 26enne a causa di alcune fotografie (non consenzienti visto che erano state scattate nel backstage di una pubblicità) in cui appare nuda. La d’Urso ha letto il comunicato: “La commissione ha preso in esame la vicenda di Carlotta Maggiorana dando parere di non incompatibilità con i requisiti di ammissione al concorso di Miss Italia. Pertanto Carlotta Maggiorana resta Miss Italia”. La più bella d’Italia ha commentato: “Ero certa perché quelle foto sono scatti rubati ai quali non avevo mai prestato il mio consenso infatti ho presentato denuncia”.