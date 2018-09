GfVip3: è subito show ma Ilary Blasi tace su Lory Del Santo

La prima puntata del GFVip3, condotto da Ilary Blasi su Canale 5 con la partecipazione di Alfonso Signorini, non regala emozioni e colpi di scena, per quelli bisognerà attendere che i caratteri dei partecipanti entrino in rotta di collisione. Per ora si può dire che Lady Totti guida con il pilota automatico il GFVip (dopo i flop estivi) e il cast non è malaccio. Sono 10 i vip in nomination ed è record: Enrico Silvestrin (accusato di omofobia), Lisa Fusco, Elia, Martina, Jane Alexander, Andrea Mainardi, Stefano Sala, Le Donatella, Francesco Monte e Walter Nudo. Nemmeno una parola su un possibile ingresso di Lory Del Santo che aveva chiesto di rientrare nel reality dopo la tragedia del figlio Loren.

Ilary Blasi battezza la terza edizione rompendo l’occhio del GFVip. E’ super sexy con un filo interdentale in mezzo al seno, ha i capelli corti e biondissimi, ma i social bocciano il nuovo taglio: “Hanno sbagliato, non conduce la Blasi, ma la Marcuzzi”. Non si sente il suo benvenuto per colpa dell’audio basso (creerà problemi per tutta la sera). Segue Alfonso Signorini che guarda dal buco della serratura: “Che meraviglia sei, e pensare che Francesco mi ha detto che a casa per spogliarti ci mette un’ora e mezzo tanto sei coperta”. Lady Totti è molto disciplinata nella lettura del gobbo finanche ingabbiata. Per fortuna, ogni tanto, viene fuori la sua indole da romana doc (l’hashtag GFVip con lei diventa cancelletto GF). La prima puntata del format è ingessata nel suo rituale, un problema per un programma che trae la sua forza dagli imprevisti e che finisce all’1.35. Inoltre salta agli occhi che si poteva fare di più nella selezione dei concorrenti: sembrano cloni degli inquilini del GFVip2 tranne qualche eccezione.

I reclusi

Eleonora Giorgi ricorda Simona Izzo. La frase: “Non c’è bellezza né fama che faccia sconti al dolore” conquista subito il web. Si è portata la claque da casa. Sul serio: sulla passerella ci sono due siepi di studenti della sua accademia di recitazione che la osannano a favore di telecamera. La Giorgi soffre l’aria condizionata ed è munita di mascherina, cappello, cappotto, copertina riscaldata e un “accidenti perché è venuta al GF?”. Francesco Monte ha 30 anni e sostiene di lavorare. Farebbe il modello-studente e non lo studente modello: “Da sei anni mi mancano 4 esami alla laurea. Ma non avevo intenzione di fare tv”. E questo spiega perché di professione fa il concorrente di passaggio nei reality. La Blasi ricorda: “La tua vita è cambiata un anno fa”. Cioè quando balzò agli onori della cronaca perché l’allora fidanzata Cecilia Rodriguez gli infiocchettò un bel paio di corna in diretta nazionale. Ha comunque seguito il consiglio dell’ex: “Vai avanti, non mi aspettare, segui i tuoi sogni”. Dopo la fiction flop, l’Isola dei Famosi flop, il GF è il suo terzo nuovo inizio. Ilary lo battezza: “Te prego almeno un reality cerca di finirlo!”. Signorini ricorda l’armadio gate, ma la Blasi: “Quest’anno abbiamo messo tutti settimini e amo levato l’armadi. Sfido chiunque a entracci… e ‘nnamo dajeee”. Giulia Salemi è italoiraniana e appartiene alla scuola di “dieci kg fa facevo la modella”. Entra, si siede a gambe aperte e rimprovera il GF: “Hanno fatto vedere subito Venezia (due anni sfilò sul red carpet mostrando la passerotta, nda)… cioè uno lavora e viene fuori solo quello”. Che cattivi questi autori a cui sono sfuggiti i suoi intensi impegni lavorativi. La voce scoglionata di Ilary sveglia i cavernicoli: “Le Donatella in casa”. Silvia indossa un vestito che mette in mostra il decolleté fresco di babbo bisturi, mentre Signorini scambia il GFVip per una pagina del suo settimanale “Chi”: “Fabrizio Corona ha dichiarato di non averti mai amato” e quella: “E’ un uomo piccolo così e di lui non parlo più”. Un po’ ingrata visto che fa il reality per via dell’ex paparazzo. Jane Alexander non si presenta male anche se col passare delle ore sembra far tappezzeria tanto è diversa dal resto della ciurma. Epica la clip di presentazione: “Mi dicono che sembro un T-Rex, ma dentro mi sento un fenicottero. Per la mia bella voce faccio doppiaggio anche di film porno… ahh, ahhh, uhmm”. Appena varca l’uscio, vorrebbe uscire. Lo chef de “La Prova del Cuoco”, Andrea Mainardi, è piacevole quanto l’aglio al primo bacio. Entra con il kit del bravo cuoco, ma non ispira. Tutti lo ricordano perché assomiglia al dj Ringo. Poi c’è Elia, modello internazionale famoso per essere stato il velino di Striscia la Notizia. Indovinate? Vuole farsi conoscere per il carattere e non per l’aspetto fisico. Come sempre, il medico prescrive docce davanti alle telecamere e visibilità 24h. Ivan Cattaneo, ovvero Fabrizio Corona a 65 anni, si presenta con “sono leggendario”. Di leggendario ci sono le sue orecchie enormi come quelle del lupo di Cappuccetto Rosso e l’ironia: “Se sono rifatto? Semmai il problema per voi è che mi sono rifatto vivo! Sono una star ibernata”. Nel corso della puntata, Ilary Blasi farà una gaffe: “Ivan, addrizza l’orecchio almeno quello”. Fabio Basile judoka entra “carico a pallettoni e con il testosterone a mille” e così il GF lo mette a braccetto con l’ex professore de L’Eredità Benedetta Mazza ( “Non sono grassa, ma tanta”) e Martina Hamdy: “La prima settimana sarò serena, poi tante perturbazioni”. Non degne di nota le battute sessiste e a doppio senso di Alfonso Signorini. Ed ecco il protagonista dello scandalo Vallettopoli, all’anagrafe Valerio Merola. Per la Blasi non è più Merolone (“per un vecchio gossip” legato a certe misure) ma Valerione. L’importante è conservare il suffisso –one. E infatti la marchesa D’Aragona dirà: “Lui è una garanzia in tutti i sensi”. Lisa Fusco, la soubrettina alta 1,48 cm, è una macchietta napoletana: “Nu saccio perché il mio fidanzato un me vuole sposà. Sono diventata famosa per una mi disgrazia, sono finita ncoppa a Le Figarò che io non sapevo nemmeno esistesse. Pozzo fa la spaccata? Mamma sto bene però non mi hanno fatto mettere il vestito oro”. Entra cantando “danzando, danzando” di Malgioglio. Un omaggio a chi l’ha voluta lì. Quando mancano 15 minuti a mezzanotte, la Blasi accelera le pratiche degli ingressi: entrano insieme il competitivo ex vj Enrico Silvestrin, il modello-mammo Stefano Sala (ex di Dayanne Mello chi?) e l’ “adoraaata” marchesa Del Secco D’Aragona. La nobildonna, in verde smeraldo nude look e guanti lunghissimi, arriva in sedia gestatoria. In braccio ha un cane di pezza, simulacro del vero Duca George. Quel che si dice “low profile”. Gli ultimi sono Maurizio Battista e Walter Nudo che regala un’altra perla: “Sono flessibile, a volte quercia, a volte palma. Non faccio sesso da 10 mesi perché non me la sento”. Ilary Blasi chiude: “Non entra più nessuno per stasera”. Tace sull’eventuale partecipazione di Lory Del Santo.

Spoiler o finzione?

Ahahahh, la caverna doveva essere un segreto ma la Salemi sputtana tutto: “Giulia, siete andate a finire nella bat-caverna vero?”, “Sì”. Nonostante ciò, la Blasi si ostina a far credere che i gieffini non siano a conoscenza dello scomodo luogo.

Gialappa’s Band

La Gialappa, poco coinvolta, riserva la sua prima clip a Giulia Salemi: influencer che non ha vita privata, shekera il blood con le vitamine ed è asessuata ma con lei non si tr**ba, si fa l’amore almeno le prime due volte perché poi alla terza tr***a di brutto. Quante soddisfazioni regalerà. La seconda è per Lisa Fusco che durante il provino della durata di un’ora ha rivelato: “Tutti dobbiamo morire, ma credo nella rincarnazione. Sono stata una lucertola, una Regina e uno spadaccino. Quale regione è il tacco d’Italia? Non lo so, conosco solo i tacchi miei”.

Giochetti e docce

Il primo smutandamento se lo aggiudica Francesco Monte che in un gioco deve aprire quattro lucchetti in tre minuti. Sfiora l’impresa di non riuscire nella semplicissima missione: Ilary interviene e lo aiuta per evitargli la prima figuraccia. Poi scatta la prima doccia collettiva. Il secondo gioco decreta i vip che vanno nella caverna e quelli che trascorreranno la prima settimana nel loft. Eleonora Giorgi, Jane Alexander, Stefano Sala, Ivan Cattaneo, Walter Nudo, Martina Hamdy (la Blasi non sa chi sia), Le Donatella, Andrea Mainardi e Francesco Monte sono i nuovi cavernicoli.

Nomination

La squadra rossa dei cavernicoli fa le votazioni palesi: Jane sceglie Stefano Sala che nomina Mainardi, mentre Monte manderebbe al televoto le Donatella. Le gemelle e la Giorgi vanno su Martina Hamdy che sceglie Nudo, Mainardi nomina Jane Alexander e Walter Nudo, nientepopodimeno che “guidato dall’universo”, fa il nome di Monte. Ivan Cattaneo nomina la Hamdy e Signorini non resiste a una battuta a luci rosse: “Bella la tua maglietta, ne ho trovata una uguale al sexy shop della Nomentana”. La squadra blu deve fare le nomination segrete e la regia stacca sul confessionale foderato all’esterno con le foto degli inquilini dello storico GFVip2. Fabio Basile non si ricorda i vip della sua squadra, perde un sacco di tempo (“dovevate prepararle da casa” sentenzia una spazientita Ilary) e nomina Valerio Merola. Il colpo di scena arriva da Lisa Fusco che manda al televoto Enrico Silvestrin per alcune frasi omofobe: “So che ha chiesto scusa, ma non mi piace quello che ha detto. Non posso far finta di niente” (sincera o stratega?). Dopo aver frustato gli inquilini chiedendo una motivazione valida nonostante si conoscano da un’ora, la Blasi e Signorini rimproverano la Fusco: “Non puoi dire così, è una cosa pesante”. Mai contenti. Enrico Silvestrin e Battista scelgono il velino Elia e Benedetta Mazza nomina l’ex vj. La marchesa manda al voto Lisa Fusco perché “i suoi plateau sono aberranti, ho una vera idiosincrasia per quei tacchi orrendi”, stessa decisione di Valerio Merola. Elia va sulla Mazza e la Salemi sceglie Silvestrin “per le sue affermazioni in alcune dirette Instagram. Penso che le sue idee possano cozzare con le mie”. Non nomina l’omofobia, ma il riferimento è chiaro. Al televoto eliminatorio vanno Silvestrin, Lisa Fusco, Elia, Martina, Jane Alexander, Andrea Mainardi, Stefano Sala, Le Donatella, Francesco Monte e Walter Nudo. La Blasi si alza dal tavolo (“Ho un mal di piedi.. sono un salice piangente”) e apre i giochi.