Notte hot al GfVip3, Giulia Salemi ci prova con Monte. Cattaneo fa strane domande alla marchesa D'Aragona

Prima notte nella casa del Grande Fratello Vip 3 e la lucina rossa si trasforma subito in luce rossa hard. Giulia Salemi ubriaca batte i pezzi a Francesco Monte girando il coltello nella piaga, mentre Ivan Cattaneo fa una bizzarra quanto inusuale domanda alla marchesa Del Secco D’Aragona.

Giulia Salemi e il suo slang appezzottato finto social saranno protagonisti di quest’edizione. Francesco Monte e il suo carattere pure. La permanenza dell’ex di tutto e di tutte non è nemmeno quotata dai bookmaker. Non solo per i suoi trascorsi honduregni, ma anche perché oltre agli addominali (e qualche smagliatura secondo Ivan Cattaneo) non pare esserci molto altro. Al momento però sono loro due ad aver animato la prima notte all’interno della casa. Silvia Provvedi ha notato che il confessionale è tappezzato con le fotografie di Cecilia e Ignazio e si è rivolta alla Salemi: “Mi è venuto un pensiero cattivo…certo che per Francesco guardare tutto il giorno la sua ex che limona con l’attuale fidanzato non è il massimo…”.

Qualche bicchiere di spumante più tardi, la Salemi, che ronzava intorno a Monte fin dalla copertina di “TV Sorrisi e Canzoni”, l’ha preso in disparte e ha fatto partire la più classica delle ship: “Ti racconto un aneddoto di quando ero ragazzina. Tu hai fatto UominieDonne 7 anni fa giusto? Ecco, io avevo 18 anni, andavo ancora al liceo ed ero innamorata di te”. Miss Tatto prosegue: “Quando ti sei lasciato con Teresanna ero felicissima, l’ho scritto su Facebook e il mio fidanzato dell’epoca mi lasciò. Da quel momento ti ho odiato. Prima ti vedevo come una persona wow, ora come un mio pari e quando ti sei fidanzato con Cecilia ho pensato "sono fichi POWER". Ami ancora Cecilia? E’ stata una batosta POWER, VERO?”. Monte visibilmente imbarazzato ha provato a spiegarle che il tempo lenisce le ferite, che la vita va avanti e che anche i grandi amori finiscono in una nuvola di fumo. Ancora brilla, Giulia Salemi ha confessato a Silvia Provvedi che non bacerebbe Francesco perché “non sono più innamorata di lui”. Ce la farà Monte a trovarsi una fidanzata fuori da un programma televisivo?

Anche gli over sono peperini, in particolare Ivan Cattaneo: è genuino o fa la caricatura di Malgioglio? In attesa di capirlo, stanotte ha intavolato con la marchesa D’Aragona un’amabile e raffinata discussione, tipica delle buone maniere, sullo sbiancamento anale. E la bionda nobildonna? Ha risposto senza staccare gli occhi di dosso a Valerio Merola detto “-one”.