Professione attore di web series: ecco il bando

Il sogno di molti. Un traguardo per pochi. Adesso c’è la svolta per chi vuole fare cinema: a Roma arriva, all’Accademia artisti (dove insegnano nomi di spicco del panorama nazionale) un prestigioso riconoscimento di valore assoluto. L'Unione Europea e la Regione Lazio e hanno deliberato di finanziare ed affidare ad Accademia Artisti (presieduta da Rita State) il privilegio di organizzare un corso gratuito per la formazione di attori specializzati in web series. Si tratta di un corso che ha un alto valore sociale perché riservato a tutti i cittadini maggiorenni, disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione Lazio.

Un'apposita Commissione selezionerà i candidati fino ad un numero di 18 attraverso una prova scritta e orale. Le modalità riguardanti i requisiti necessari, i tempi e i modi per la formulazione della domanda di ammissione, le sedi e gli orari delle prove di selezione e ogni altra informazione utile sono reperibili nel bando pubblicato sul sito www.accademiartisti.com.