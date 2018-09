Grande Fratello Vip, inizia lo show: Provvedi fuori di seno e Walter Nudo fuori di testa

Il primo a entrare nella caverna, la “zona più scomoda” della casa (sebbene non manchi il Caffè Borbone), come recitava il comunicato ufficiale, è stato il comico Maurizio Battista che ha dovuto indossare un completino leopardato da cavernicolo. Subito dopo è toccato a Walter Nudo, la cui tartaruga si è rovesciata rispetto all’Isola dei Famosi di qualche anno fa. Silvia e Giulia Provvedi sono state le ultime ad accedere alla caverna e Silvia, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona, ha regalato il primo fuori tutto: fuori le tette, non una ma due volte. Walter Nudo si è dimostrato molto interessato alle gemelle: “Perché le Donatella?”, “Così ha deciso mamma”, “Cioè una Donatella e l’altra pure?!”. E ancora: “E’ provato che quelli che hanno avuto più successo sono le persone che hanno preso più pesci in faccia”.

Presto per dire se sia davvero così ingenuo o faccia il tontolone anche se a giudicare dalla sua idea di brevettare il gioco delle bocce con i sassi della caverna, si può affermare che abbia conservato ben ripiegato dentro di sé il fanciullino che è in ognuno di noi. I primi quattro concorrenti del GFVip, in diretta stasera alle 21.40 su Canale 5, sono simpatici quanto una spina di dentice conficcata in gola: Battista sostiene di essere nato con la vena comica eppure nella caverna sembra già esaurita. E’ il primo a litigare con la macchinetta del caffè, uno scoglio che storicamente ha messo a dura prova tutte le menti che sono entrate nella casa di Cinecittà. Vince il premio “scimunito con le cialde”: per contratto alle 00.30 deve farsi un caffè e va nel panico. Smonta l’elettrodomestico, ma la cialda non si trasforma in oro nero. Walter Nudo promette di raggiungere vette grammaticali che nemmeno la De Lellis: “è meglio che sto zitto che sto sparando una caz***a dietro l’altra” è il biglietto di presentazione. Poi aggiunge frasi smozzicate e senza senso: “Giulia devi lanciare la pietra più vicina a quella principale. Devi bocciare, che bel termine bocciare!”. Infine le Donatella che ruminano forte nel microfono, straziano il pentagramma e sembrano fuori di senno oltre che di seno. Bentornati gieffini.