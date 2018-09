GFVip, la confessione di Walter Nudo sui figli

Walter Nudo si mette a nudo nella caverna del Grande Fratello Vip che partirà ufficialmente questa sera alle 21.40 su Canale 5. L’ex modello e attore ha confessato ai cavernicoli Maurizio Battista e Le Donatella (che non conosceva di fama, nda) la battaglia vincente per i figli: “Hanno 19 e 22 anni e sono entrambi ballerini di danza classica. Hanno una grande passione, uno è al balletto di New York, l’altro in Russia". E svela perché è sparito dalla tv: "La separazione con la mamma è stata difficile e dolorosa, ma ho lottato e vinto alla grande la causa ottenendo l’affidamento per tre giorni e mezzo alla settimana. Ogni bambino ha il diritto di vivere tanto la mamma quanto il papà. Con il padre imparano a essere uomini. E’ successo tutto nel 2008 quando ero in alto. Ho deciso di fermarmi e interrompere la carriera per stare con loro. Avevano bisogno di me. Sono sani, belli e realizzati. Sono del parere che i figli non siano nostri. Noi genitori siamo come un arco e loro sono le nostre frecce. Sono felice che abbiano trovato la loro strada. Anche perché se devi far un figlio per compensare una mancanza tua, prenditi un c**zo di cane".