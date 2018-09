Dario Argento choc: "Weinstein ha pagato Bennett per vendicarsi di Asia". E sullo stupro...

Le accuse di Jimmy Bennett? Un complotto. E non si è mai vista una ragazza che abbia violentato un ragazzo. Dario Argento offre la sua versione a Un Giorno da Pecora (Rai Radio1) e replica all'intervista dell'attore che ha accusato la figlia Asia di averlo costretto ad avere un rapporto sessuale quando aevav solo 17 anni, ieri al programma Non è l'Arena di Massimo Giletti.

"Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l'ha lanciato contro Asia", sostiene Dario, regista mito dell'horror italiano e padre di Asia Argento. Weinstein secondo lei ha pagato Bennett per raccontare quella storia? “Sì, sì. Non ho visto l'intervista per scelta, me l'hanno raccontata degli amici. Ci sono una marea di menzogne, di volgarità, di sciocchezze”. A cosa si riferisce? “Non ho mai saputo di una ragazza – ha detto Argento a Rai Radio1 - che abbia violentato un ragazzo, è una cosa che non ho mai saputo, c'è anche questo da dire”. Ha sentito sua figlia Asia dopo l'intervista di ieri? “No, non l'ho sentita”.

A parlare, stavolta sui social, è Daria Nicolodi, la madre di Asia Argento: "Spero che lo stato italiano trattenga metà, un quarto del compenso di questo signorino (Jimmy Bennett, ndr) e lo devolva ai bambini in carcere".