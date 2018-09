Grande Fratello Vip al via con la caverna su Mediaset Extra

Si accende il Grande Fratello Vip 3. Su Mediaset Extra l’ingresso di tre concorrenti del reality show nella caverna, una nuova zona nascosta della casa di Cinecittà. Le Donatella ovvero Silvia e Giulia Provvedi, il comico Maurizio Battista e l’ex modello Walter Nudo sono stati prelevati dall’albergo dove dormivano in attesa della diretta e portati nella caverna della casa dalla porta rossa. La loro avventura non solo comincia 24 ore prima degli altri inquilini, ma prevede anche che vivano come nella preistoria: abiti alla Fred Flinstone e nessuna comodità moderna. Lunedì sera Ilary Blasi e Alfonso Signorini comunicheranno loro se continueranno a stare nella caverna o potranno dormire nel loft. Sempre durante la diretta di Canale 5 si scoprirà se Lory Del Santo, colpita dalla tragedia del suicidio del figlio Loren ad agosto, sarà una concorrente del programma a tutti gli effetti.