Barbara d’Urso porta in studio Samantha, la sorellastra di Meghan Markle

Colpaccio di Barbara d’Urso: a Domenica Live arriva in esclusiva mondiale Samantha Markle, che farà un appello alla sorellastra Meghan (duchessa di Sussex e moglie di Harry). Si tratta di una vera e propria bomba: un’esclusiva senza mezzi termini per asfaltare la concorrenza dopo la vittoria della scorsa settimana di Mara Venier. Dove posizioneranno gli autori la mega intervista alla Markle? In quale fascia? Top secret. Per adesso. Da indiscrezioni si sa che gli autori della d’Urso stanno lavorando sodo e potrebbero essere numerose le novità in diretta per il pubblico di Canale5. Intanto, domenica scorsa la Lecciso ha fatto salire di 3 punti di share quella fascia rispetto allo scorso anno. Rai1, solitamente, parte con un bel 18% di traino del Tg1 rispetto a quello che accade a Cologno Monzese, dove il Tg5 conta su ascolti più bassi rispetto alla Rete ammiraglia Rai. Chi vincerà la sfida della domenica? Aspettiamo lunedì per saperlo.