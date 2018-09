Fabrizio Corona a cuore aperto. Dopo la vittoria in Appello (la pena è stata ridotta da un anno a sei mesi), l’ex re dei paparazzi ha concesso una lunga intervista a “Verissimo”, in onda domani su Canale5. Ovviamente Corona ha parlato anche della sua recente storia (finita da poco) con Silvia Provvedi, che a breve entrerà nella casa del Gf Vip. “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non averla mai amata. Non la considero uno dei grandi amori della mia vita. Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belen Rodriguez”, ha raccontato Corona a Silvia Toffanin. “Belen è stata il mio più grande amore. Quando ho bisogno lei c’è sempre”, ha raccontato Fabrizio Corona, che ha smentito i gossip di un riavvicinamento a Belen. Con la Moric, invece, non ci sono più attriti dopo la vacanza in Salento con il figlio Carlos. Corona, poi, ha svelato di non avere più rapporti con sua madre. “Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio”, ha concluso.