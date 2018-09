Temptation Island Vip si accende tra i bollori di Sossio e i giochini di Valeria Marini

La seconda puntata di Temptation Island Vip andrà in onda martedì 25 settembre e le anticipazioni promettono una serata ricca di colpi di scena. Non deve esser stato facile per Simona Ventura affrontare l’ira di Patrick per il comportamento di Valeria Marini, quella di Giordano per le affermazioni di Nilufar e il dolore di Ursula per il comportamento di Sossio Aruta.

Valeria Marini è impegnata a conquistare il tentatore Ivan tra una cotoletta e un croissant. I due si sono chiusi di nuovo in bagno e i rumori ambigui hanno fatto pensare a un bacio. Finora il (presunto) fidanzato Patrick Baldassarri ha reagito con calma ammirevole, mentre il padre ha dichiarato al settimanale Spy che Valeria sta facendo spettacolo: “Mio figlio Patrick non è un ragazzino alle prime armi… e Valeria è una donna di spettacolo. Mi aspettavo un cinema del genere e lui non ha ceduto alle provocazioni (…). Con Valeria Marini si sono presi e lasciati più volte, prima del programma. Sa bene come si comporta Valeria. Stare con lei è come salire su una giostra: lei deve fare e disfare. Ma quello che è successo nel programma non mi turba più di tanto: in un programma televisivo devono succedere cose e Valeria è donna di spettacolo”.

Visualizza questo post su Instagram Come reagirà Ursula? #TemptationIslandVip Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: Set 21, 2018 at 6:52 PDT

Che Temptation Island Vip sia in parte recitato non deve sorprendere nessuno, semmai bisognerebbe capire fino a che punto. Ad esempio Nilufar e Giordano: sono davvero così in crisi come sostengono? La napoletana ha confidato all’ex corteggiatore (non scelto a vantaggio dell'attuale fidanzato), Nicolò Ferrari, che nessuna donna sopporterebbe un rapporto come quello che ha con Giordano. A queste parole, il maestro di sci ha chiesto un immediato falò di confronto. Nilufar accetterà?

E poi c’è Sossio Aruta deciso ad annientare l’autostima di Ursula senza accorgersi che in realtà sta polverizzando la sua dignità e credibilità di uomo. Alla single Sara ha chiesto: “Ti potrei piacere fisicamente?” e poi baci, carezze, moridicchiamenti e slinguazzate sulla spalla e sul seno della giovane. Ursula ha visto tutto sul tablet e ha commentato: “Mi sento tradita mentalmente e fisicamente”.

Senza contare che Nicoletta Larini è sorpresa di vedere il suo Stefano Bettarini fare il provolone con le single e ha chiesto il falò anticipato, mentre l'ex tronista Andrea Cerioli prova a sedurre Alessandra, la fidanzata di Andrea Zenga. Sarà una puntata esplosiva.