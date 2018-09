Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale: il matrimonio dopo Pechino Express? Fidanzati da due anni, hanno una figlia di nome Giulia. Secondo i beninformati potrebbero sposarsi dopo il reality di Rai2.

“I promessi sposi” è il titolo dello storico romanzo di Manzoni, che a Pechino Express hanno preso in prestito per due concorrenti super, Roberta Giarrusso e il suo compagno Riccardo Di Pasquale. Lei attrice e imitatrice di successo: ha recitato in Carabinieri, squadra Antimafia, Don Matteo e tv ha mostrato grande talento qualche anno fa a “Tale quale show”. Lui, invece, è un imprenditore nel mondo del cinema e musica. Roberta e Riccardo, da quando si sono conosciuti, hanno condiviso le stesse passioni ed è stato subito amore.

Il loro incontro è avvenuto sul set di un film. Cupido ha colpito entrambi che da quel momento, dopo un viaggio a Londra, non si sono più lasciati. Hanno le stesse passioni: musica e cinema, innanzitutto (ed è per questo che la casa di Produzione “Fenix Entertainment” colleziona una serie di successi “Stiamo tutti bene” di Mirkoeilcane che ha conquistato il premio della critica di Mia Martini allo scorso Festival di Sanremo. Inoltre, tre le sue produzioni cinematografiche vi è il film MMA Love Never Dies).

Da un anno è nata Giulia, che è il coronamento del loro amore. I beniformati parlano di matrimonio. Forse dopo Pechino Express. Chissà. Intanto, ieri è iniziato il loro viaggio.