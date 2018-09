Miss Italia, Carlotta Maggiorana rischia la fascia: "Ha posato nuda"

Carlotta Maggiorana, la neo Miss Italia, campeggia con la coroncina in testa sulla copertina del settimanale “Oggi”, ma rischia di perdere il regno e lo scettro. La rivista ha scoperto che l’ex volto Mediaset e Rai (che adesso, a 26 anni, desidera un figlio dal marito Emiliano) ha posato nuda per un servizio fotografico. Ebbene, quegli scatti potrebbero non rispettare il regolamento di Miss Italia secondo cui: “le partecipanti non devono essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti”.

Le immagini sexy, in cui è coperta solo da foglie e capelli, risalgono al 2015, mentre nel 2009 aveva vinto la fascia di Miss Grand Prix ed era stata protagonista del relativo calendario, sempre lasciando poco spazio all’immaginazione.

Il materiale è al vaglio di Patrizia Mirigliani, patron della kermesse, se dovesse decretare che ci sono gli estremi per una squalifica il titolo passerebbe alla seconda classificata: Fiorenza D’Antonio. La giovane ha abbracciato e baciato Carlotta, ma su Facebook ha pubblicato un video: “Grazie per l’affetto, il 62% degli italiani mi ha votato, ma la giuria ha scelto diversamente, in parte lo capisco: Carlotta è miss nell’animo”.