Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana. E' sposata, ha 26 anni e viene da Montegiorgio, nelle Marche. Al secondo posto si classifica Fiorenza D’Antonio e al terzo Chiara Bordi, 18 anni di Tarquinia. La prima miss con protesi alla gamba per un incidente, nei giorni scorsi è stata ricoperta di insulti sui social per la sua decisione di partecipare al concorso. Gli haters l’hanno ricoperta di insulti arrivando a definirla “storpia” e Facchinetti ha voluto difenderla pubblicamente: “Siete dei deficienti! Purtroppo i social non possono dare un ceffone come faceva mia madre quando da piccolo dicevo una sciocchezza. Siete dei deficienti, nel 2018 queste cose non dovrebbero accadere”. La kermesse della patron Patrizia Mirigliani, presentata da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, ha visto la partecipazione di centinaia di ragazze e si è distinta per un’eccessiva lunghezza. Miss Italia ha ricordato Fabrizio Frizzi, conduttore del concorso per 17 anni, con l’istituzione di una fascia che è andata a Mara Boccacci. Il titolo di “Miss social” è stato vinto da Fiorenza D’Antonio. Ma la manifestazione si chiude con uno strascico polemico per un tweet di Premium Sport HD: “Mandate a casa Pupo, è di una pesantezza insopportabile”.