Colpaccio di Giletti, Bennett gli racconta tutta la verità. E Asia Argento trema

Massimo Giletti fa il colpaccio mondiale: domenica sera a "L'Arena" su La7 avrà ospite Jimmy Bennett, il giovane attore che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale quando era minorenne. È la prima volta che il ragazzo, di cui non si conosce il cachet per l'intervista, parla in pubblico di cosa è accaduto con l'attrice italiana. C'è grande curiosità intorno ai pruriginosi particolari che può raccontare. Intanto Asia Argento, in un tweet, ha fatto sapere che non guarda i processi sommari fatti in tv sulla sua pelle: "Sinceramente sono abituata a NON GUARDARE questi "processi" consumati in squallidi salotti televisivi e giocati sulla mia pelle". Il riferimento era al talk di "Domenica In" sul suo caso.