Grande Fratello Vip, due new entry sconvolgono il reality

Adesso sì che si ragiona! Al GfVip 3, in onda dal 24 settembre su Canale 5, arrivano due personaggi carichi di regali per gli amanti del gossip e del trash. Secondo quanto riporta il settimanale "Chi", la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona e il "merolone" Valerio Merola sono due nuovi concorrenti del reality show della rete ammiraglia di Mediaset. Di recente, la nobildonna, ex partecipante di Pechino Express, ha dimostrato di che pasta è fatta a "Pomeriggio Cinque": chi le pesta i piedi fa la stessa fine di chi tocca il filo spinato. Merola, invece, è noto per la sua passione verso il gentil sesso. Metteteli in una casa spiata dalle telecamere quasi 24 ore al giorno e sarà un successo. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sembrano partire con il piede giusto.