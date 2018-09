Le sorelle Lecciso ci riprovano a "Domenica Live" e fanno ancora fiasco

Barbara d'Urso ha battezzato la nuova stagione di “Domenica Live” con Loredana Lecciso, il triangolo con Al Bano e Romina Power e il “Dadaunpa” al cospetto delle gemelle Kessler. Ma ha trovato una nuova chiave per arrivare al pubblico: ha inaugurato il racconto semi-vintage. Per tutte le storie che ha proposto ha mandato in onda RVM di repertorio in modo da innescare nel pubblico l’effetto amarcord tipico delle “foto ricordo”, per lasciare la sensazione di aver visto un programma di qualità, qualcosa di bello e familiare. Perché, oggi, in televisione vince l’archivio storico, vince il vecchio modo di fare tv.

A Loredana Lecciso l’armadio di Chiara Ferragni non serve: lei indossa esclusivamente un completo pantalone color malva (lo adora). E non ha bisogno neppure del parrucchiere di Barbara d’Urso: si pettina sempre allo stesso modo. La d'Urso la schiera subito, alle 14.02 per vincere la sfida Auditel con Mara Venier che ha ospite Romina Power. In poche parole, quest’annata tv si prospetta come la guerra dei mondi.

La Lecciso racconta che la fotografia in cui appare a Cellino San Marco, pubblicata su Instagram il 16 agosto, sintetizza il grande affetto che la lega ad Al Bano però sottolinea con voce ferma: “Non c’è alcun riavvicinamento sentimentale, non come uomo e donna, non come coppia. Siamo una famiglia e lo saremo sempre”. Svicola sulla data perché sembra che sia uno scatto di un paio d’anni fa. La d’Urso usa l’arma dell’ironia per prendersi gioco di Romina Power: “Ha proprio ragione… i giornali sono molto cattivi, nauseano con il loro gossip”. E la Lecciso: “Beh, come dire, per il gossip si possono adottare degli accorgimenti. Io sono qui perché ci sto bene, non perché qualcuno mi ha obbligato. Striderebbe se domani dovessi dire che non voglio il gossip. L’atteggiamento deve essere congruo, pari al comportamento e loro mi pare che si espongano anche troppo”.

La d'Urso le domanda se ha incontrato Romina a Cellino e se il post al vetriolo di Romina jr contro le “donnette che fanno di tutto per esporsi” (pubblicato subito dopo un conturbante scatto in costume di Lory nel giardino di casa, nda) fosse in qualche modo rivolto a lei, ma la biondissima leccese ha finto di non capire: “Mah, si, a volte è capitato che a Cellino oltre a me ci fossi anche lei. Vuoi sapere se l’ho salutata? Sì, i miei genitori mi hanno educata bene. Non credo che il post di Romina jr. fosse contro di me, non ci voglio credere, non avrebbe mai fatto un errore così grave. Anzi scarto a priori l’ipotesi che fosse rivolta a me”.

La d’Urso ce l’ha proprio con la Power (forse perché a “Domenica Live” non vuole andare e a “Domenica In” ha detto subito sì) e porta abilmente il discorso sulla condizione fisica di Al Bano, argomento mai trattato in precedenza. Un assist per la Lecciso: “Al Bano è un gran bell’uomo, a volte è più in forma, altre meno. Negli uomini la pancetta si sopporta, nelle donne un po’ meno”. E la conduttrice: “Stai dicendo che Romina ha un po’ di pancetta?!”. “Noooo, anch’io ho messo su 4 kg e sono felice così”.

Una delle novità di “Domenica Live” sono le mini-fiction romanzate sulla vita dei vip: un colpo di genio di trash che solo Carmelita poteva avere. Sono talmente brutte e mal recitate che fanno ridere. In verità, la Lecciso non sembra divertirsi a essere descritta come un’arrampicatrice. Nella mini fiction, Al Bano e Romina sono interpretati da due attori che non rendono giustizia alla loro bellezza, mentre la Lecciso è rappresentata da un’intrigante bionda che viaggia in decappottabile e con la mano tiene il ritmo di un tormentone estivo. C’è dell’altro, al primo appuntamento si è messa un abito rosso attillato e cortissimo: “Troppo? Nooo” si dice compiaciuta allo specchio. Ovviamente, durante la serata con l’Al Bano de noantri, arriva pure la telefonata di Romina.

Il blocco Lecciso si conclude con l’ingresso delle gemelle Alice ed Ellen Kessler. Educate, di poche e schiette parole, hanno lasciato la Germania per alzare una paletta fatta di piume rosa (“molto etero” commenta la d’Urso) e giudicare il “Da da un pa” delle gemelle Lecciso che giurano di essersi preparate per mesi. Alice Kessler dà un 7 d’incoraggiamento, Ellen un 10. Torneranno per sentirle anche cantare.