Balletto in diretta. E Barbara d'Urso finisce per terra

Cinque minuti di Cristiano Malgioglio ed è subito trash astrale. Il cantante di “Danzando, danzando”, uno dei tormentoni dell’estate, si è presentato a “Domenica Live” in pigiama, vestaglia orientale e tacchi a spillo rosso vernice. Più o meno come nel video che ha conquistato addirittura l’ereditiera americana Paris Hilton. Barbara d’Urso, prima ha ballato, poi è andata ad abbracciarlo, il cantautore le è caduto addosso e sono finiti per terra. “Ho battuto una cu***a” ha urlato la d’Urso dolorante. Zia Malgy ha colpito ancora.