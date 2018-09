Fialdini bocciata. La "sentenza" dopo la gaffe con Timperi

Maurizio Costanzo non ha gradito il battibecco tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi durante l’intervista a “La Vita in diretta” e a distanza di giorni ha bocciato la conduttrice. Tutto nasce dalla gaffe di Timperi (“Francesca, eri raccomandata all'esame altrimenti non prendevi 29”) durante l’intervista a Maurizio Costanzo.

Secondo Dagospia, il conduttore romano avrebbe dovuto intervistare da solo il maestro del giornalismo italiano, ma una telefonata del direttore Mario Orfeo ha cambiato la scaletta. Di qui, forse, un po' di risentimento professionale. Pare che la coppia sia già ai ferri corti e chissà come andrà a finire considerando il precedente di Marco Liorni spedito a condurre un programma il sabato pomeriggio.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il professor Costanzo che, dopo il 29 all’esame universitario, ha rifilato un altro brutto voto alla Fialdini: un 4. Nella sua rubrica sul settimanale di gossip "Nuovo", l’ha bocciata con queste parole: “In un programma così popolare, che si rivolgere a un pubblico così eterogeneo, i conduttori dovrebbe sempre misurare il linguaggio. Prestare attenzione al linguaggio è sempre importante, sebbene ai programmi serva tempo per rodarsi”.