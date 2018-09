Isoardi e Balivo un gran flop. Solo Bianca Guaccero salva la Rai

È già allarme rosso per “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, e “La Prova del Cuoco” in mano a Elisa Isoardi, mentre va a gonfie vele "Detto Fatto" di Bianca Guaccero. Gli ascolti dei due programmi di punta sono al di sotto delle aspettative di chi aveva deciso la rivoluzione in rosa nei palinsesti di Viale Mazzini e bisognerà correre ai ripari.

La Isoardi non era partita malissimo con il 15,95% di share, ma è via via scesa al 13.5% staccata di quasi due punti dal “Forum” di Barbara Palombelli. I motivi? È manierosa e urlatrice, fa la sciura ma non la casalinga (nonostante le camice stirate al fidanzato Matteo Salvini), sta in cucina, ma non s’infarina, dice che “è buono”, ma non mangia. E soprattutto non dà ricette, non dà gli ingredienti per svuotare il frigo o per sorprendere gli ospiti. Non svela qualche segreto per “prendere per la gola” il fidanzato e non aggiusta i piatti per farli mangiare ai bambini. E mancano gli chef, manca lo spirito guida del sacro tinello. Di male in peggio anche per Caterina Balivo. Lanciata da un grande battage pubblicitario come la nuova Ellen Degeneres, è tornata con i piedi per terra nel giro di una settimana. Durante la prima puntata ha detto: “Tutti mi chiedono da mesi Caterina cos’è questo Vieni da me? Ora velo dico una scatola piena di sorprese”. Non esattamente: è una matrioska che si continua ad aprire nella speranza che ci sia qualcosa. È partita dal 10,6%, ha promesso su “Twitter” che avrebbe fatto meglio ed è calata al 9,2%.

Dopo il sondaggio in studio con le palette sul programma (“vi è piaciuto? Sì o no”) e la presa di posizione su Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso (“ho promesso che io non ne avrei mai parlato e così farò” ha detto a un suo ospite che stava introducendo l’argomento), Caterina Balivo oggi ha regalato un’altra perla: durante l’intervista a Francesco Arca si è bloccata pudicamente sulla domanda “Raccontami il tuo sogno erotico”, “No. Questa domanda non la posso fare” ha sentenziato la conduttrice. Manca personalità e manca la mano degli autori.

L'unica del nuovo corso a salvarsi è Bianca Guaccero. L'attrice e presentatrice ha migliorato i dati Auditel di "Detto Fatto" e si sta avvicinando pericolosamente al 9% di "Vieni da me". Il programma di tutorial è piacevole, ricco di spunti e può contare su una guida autorevole oltre che bellissima.