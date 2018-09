A Verona con Baglioni lo spettacolo è totale

Al via questa sera all'Arena di Verona “Al Centro”, il tour di tre date, in diretta domani sera alle 21.05 su Rai 1 per la regia di Duccio Forzano, che festeggia i “50 anni” di carriera di Claudio Baglioni “dittatore artistico” del prossimo Festival di Sanremo 2019. Naturalmente il Festival è stato il tema che ha tenuto banco per tutta la conferenza stampa. “Ho accettato di fare il secondo festival perché volevo dimostrare che il risultato ottenuto lo scorso anno non era stato solo una botta di fortuna - spiega Baglioni che non svela altri dettagli. Non saprei cosa dirvi. Per ora abbiamo avviato solo l'impostazione tecnica e della scena. Ora inizieremo con la selezione dei primo festival, Sanremo Giovani, e poi ci occuperemo del secondo, quello dei Campioni”.

Tornando ai concerti continua: “La scaletta ripercorrerà la mia storia in ordine cronologico. Sarà un racconto per suoni e immagini in cui diverse discipline artistiche si intrecceranno. Ho cercato di riprodurre visioni, colori ed emozioni che hanno ispirato le canzoni quando le scrissi. Il palco al centro fa paura a Claudio. E’ una sfida anche televisiva. "Non ci sono quinte, non ti puoi nascondere, non ti puoi fermare: è davvero uno spettacolo totale".

Regia teatrale e coreografie sono affidate a Giuliano Peparini che potrebbe entrare a far pare della squadra della kermesse sanremese. Un concerto dai grandi numeri con 22 polistrumentisti, 100 performer, 26 artisti di altre discipline (ballerini e acrobati di fama internazionale ndr) e cinque meravigliose coriste come Rosella Ruini, Serena Caporale, Claudia Arvati, Serena Bagozzi e la straordinaria Silvia Aprile che ci ha dilettato con la sua voce anche negli show mattutini di Fiorello. Claudio Baglioni, griffato Ermanno Scervino, canterà più di 30 brani. Certo - dice - di canzoni ne ho scritte 400 e quindi c'è qualche assenza dolorosa. Ma dopo tre ore di concerto anche il cantante puzza. I pezzi più amati dal pubblico ci sono tutti, a partire da “Questo piccolo grande amore”, brano del 1972, che apre il concerto, e poi Amore bello, Sabato pomeriggio, Tu come stai, Strada facendo, Avrai', La vita è adesso, Mille giorni di me e di te, Cuore di aliante fino a Sono io e Con voi. Unico brano inedito è la suite che accompagna anche il video con un cast 'all star' che ha fatto da promozione al concerto su Rai1.

Nel video sfilano Diego Abatantuono, Ambra Angiolini, Luca Argentero, Simona Cavallari, Pierfrancesco Favino, Isabella Ferrari, Ficarra e Picone, Claudia Gerini, Marco Giallini, Michelle Hunziker, Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Milena Mancini e Vinicio Marchioni, Neri Marcorè, Giorgio Panariello, Rocco Papaleo, Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini, Rolando Ravello, Valeria Solarino. C'è anche Paola Cortellesi. Tour e Festival sono conciliabili per Baglioni? "In realtà – spiega il tempo che avremo è di più dello scorso anno quando iniziammo a lavorare ad ottobre. Ce la faremo”.