Prova del cuoco: Elisa Isoardi chiama Amadeus, ma lui è...

Gli ascolti fermi intorno al 10% non stanno premiando "La Prova del Cuoco" condotta da Elisa Isoardi. La conduttrice aveva iniziato per sottrazione, ma con il passare dei giorni va per addizione. Urla, spalanca la bocca in smorfie innaturali, deborda risultando artefatta. Ieri ha ospitato l'amico Amedeus ma è incappata in un fuori programma che ha mal gestito.

Elisa Isoardi chiama Amadeus ospite (ma lui è in bagno)

(#laprovadelcuoco- Rai 1 - 12.9.2018)



Pillola #VeryNormalTRASH pic.twitter.com/El8beBOzvW — LALLERO (@SeeLallero) 12 settembre 2018

All'apertura del ledwall, il presentatore non c'era, lei ha arringato il pubblico due volte con un imbarazzante: "Non ha sentito il vostro amore". No, era semplicemente in bagno.