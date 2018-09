Trono Over, le bollenti rivelazioni della De Filippi su Temptation Island Vip

La terza puntata del Trono Over di “UominieDonne” sembra sancire l’addio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre Gemma Galgani dice sì a Rocco il tenerone. Ma tutti gli occhi erano puntati sulle anticipazioni su Temptation Island Vip che “Queen” Maria De Filippi ha sapientemente centellinato: Valeria Marini in love con un tentatore e Sossio in mutande avvinghiato a una single.

“Sfilata medievale”

Rocco da Pavia è il 50enne che ha chiamato per Gemma: “Sono tradizionale, romantico e vorrei farti ricredere nell’amore, vorrei trascinarti nell’amore. Ho una macchina cabrio che chiamo il mio Ferrarino e mi rivedo tantissimo nel tuo modo di fare. Sei una donna sincera ed elegante, ci assomigliamo molto” e la Galgani: “Sì, può restare, amo molto la Puglia”. La De Filippi è felice di aver sfangato l’ennesimo no della dama di Torino e sguinzaglia Gian Battista: “Che ne pensi? Durerà?”, il geometra la pizzica: “Non sapevo che amasse la Puglia, pensavo che amasse la Toscana. Due amori su tre sono toscani” e quella: “Amo la Toscana perché sono nata da genitori toscani, adoro tutta l’Italia e in particolare i pugliesi”. Rocco si occupa di arredamento, fa volontariato e soprattutto ha la passione per le sfilate medievali. Già immaginiamo le prossime esterne: Gemma vestita da Matilde di Canossa, lui nella parte del penitente Enrico IV e il gabbiano Giorgio a svolazzare dall’alto.

“Valeriona e Sossione”

Maria è Sanguinaria per davvero: con una punta di sadismo ha distillato due RVM bomba su Temptation Island Vip (al via martedì 18 settembre alle 21.45 su Canale 5). E che filmati! “Adesso vi mostro il primo arrivo e la prima notte di due coppie, questo è successo il primo giorno” ha detto la De Filippi. Ovvero: se hanno sbarellato appena messo piede nel villaggio figuratevi dopo! Nel video sei coppie scendono dal battello, anzi cinque e mezzo perché Valeriona si è attardata nella stiva. Sbarcherà da sola, in ritardo, come una diva. Giusto il tempo di scegliere i tentatori che si allunga e si accorcia, al pari di un elastico, sul divano insieme al single Ivan Gonzalez. In pratica ha salutato Patrick, gli ha detto di star tranquillo e si è messa a gattoneggiare con lo spagnolo: “Parlo in italiano, se tu parli in spagnolo…ihihihihi”. Intanto il fidanzato trascorreva l’umida serata solo soletto con il fondoschiena a pizzo su un lettino in riva al mare. Anche se non sei triste, ci diventi. Segue clip su Sossio Aruta e Ursula ed è esattamente come ci si attendeva. La prima sera, l’ex calciatore ha fatto il provolone con una tentatrice usando la scusa di ballare la bachata. E poiché la ragazza è dura di comprendonio, la mattina era ancora lì in slip verde fosforescente a contare i passi e a sfregarsi, nemmeno fosse un bruschino sulla criniera di un cavallo. Commento di Ursula: “Ma con che schifo d’uomo sono stata?”.

Il ritmo latino di Sossio è arrivato anche a #TemptationIslandVip, in onda da martedì 18 settembre in prima serata su Canale 5! #uominiedonne pic.twitter.com/JqGoByGK38 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 12 settembre 2018

“Infinity War”

Dopo il succulento assaggino, la De Filippi richiama in studio Ida e Riccardo e scuotendo il microfono con impazienza chiede: “Riccardo, mi spieghi che intendi fare? Io pensavo che si parlasse della chat, ma dall’arrabbiatura per i messaggi a Stephanì, l’hai allargata e hai detto basta”. Il pugliese ha 40 anni, si crede irresistibile e non ha alcuna voglia di mettere su famiglia, ma nega l’evidenza. Come da manuale di Peter Pan: è lei che deve cambiare perché se ha taciuto dell’altra donna non è stato per vigliaccheria e malizia, ma perché aggiungeva un argomento di discussione alle altre liti, “creava più problemi”. L’imbronciata e bella Ida (ha ricevuto i complimenti dalla blogger Chiara Biasi) ripete: “era sufficiente dire la verità”. La De Filippi svernicia Ricky in modo elegante: “Quanti uomini danno ragione a Ida?” e quasi tutti alzano la mano. Come a dire: Ricky dici fregnacce. Ci pensa Tina Cipollari ad alzarsi e urlare: “Ida, ma fallo per te! E manda AF***LO questo cretino! Sono dieci mesi che elemosini una risposta.. .e daiiii”. Segue falcata in uscita dallo studio. Riccardo insiste: “Voglio che cambi sotto certi aspetti”, quella per tutta risposta dice basta e se ne va, mentre Gianni gira il coltello nella piaga: “No sei tu che devi cambiare e non chiedere il numero alle altre donne”, “Perché parli al plurale?” “Perché questa l’abbiamo scoperta e le altre no”. Ended. Poi viene a galla, in questa soap opera casalinga, che la bresciana era disposta a trasferirsi a Taranto ma la notizia lo ha terrorizzato come se avesse visto il pagliaccio di IT e che quando vanno nei negozi lui fa il complimentoso con le commesse (“sono così che ti piaccia o no”. Anche no). Emerge pure che la single Stephanì quando ha visto Riccardo a Temptation Island Vip si è messa a piangere perché se non si fosse fidanzato con Ida, sarebbe venuta a corteggiarlo. Una frase che l’attempato operaio non si è più levato dalla mente tanto da ricercarla per capire se fosse abbastanza interessata a prestarsi per un cornino al volo. Gianni Sperti sentenzia: “Si sente ingabbiato, è abituato a fare i fatti suoi e non vuole il rapporto, ma è vile perché si fa lasciare”, MDF invece prova a risolvere la questione: “Riccardo, la percentuale di quanto stai bene, qual è?” e la risposta è quella di chi vuole uscire da una storia e non sa come fare: “A oggi 50 e 50. Mi dispiace che sia andata via, ma non posso rincorrerla sempre, non posso obbligarla a restare, non sono sereno e non vedo lei disposta a cambiare. Entrambi sappiamo che le cose non vanno bene”. Sullo sfondo Tinì prova a guadagnarsi il mensile: alza due volte la mano ma viene ignorata. Oroscopo rinviato. Così Ida rientra incavolata: “Ti ho detto basta e te non ti sei mosso, stai a parlare con lei. Non sono una pazza o una fuori di testa, non hai saputo darmi sicurezza”. Eppure qualcosa le ha dato perché ruota intorno alla tenda e quando lui la invita a sedersi, lei lo fa e ricomincia tutto daccapo.

Il piacevole intermezzo è stata Loredana la gelataia. Timida come una bimba di terza elementare, capelli melograno, fiore di dimensioni spaventose color aragosta, vocina da cartone animato, sorriso innocente di chi è stato catapultato sulla Terra per errore. Si è proposta a Marco il cecinese: “ehmm, ehhhmmm, eeeehmmmm, sono qui per lui dopo che ho visto come è andata con Gemma” e il 50enne terrorizzato: “Faccio solo un ballo”. Niente gelato.