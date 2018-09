Loredana Lecciso: "Romina, adesso canto io"

Loredana Lecciso è tornata e si sdoppia. L'ex compagna di Al Bano, domenica 16 settembre, sarà ospite di Barbara d'Urso a "Domenica Live" e racconterà la sua estate, il suo riavvicinamento a Cellino San Marco, il debutto in società dei figli Jasmine e Bido sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e a che punto è il triangolo con Romina Power e Al Bano.

Ma la d'Urso ha promesso una grande sorpresa: una reunion attesa da tanto tempo. Ed ecco che spunta la copertina del settimanale "DiPiu'" con il dadaumpa delle Lecciso, versione sgangherata delle Kessler. Dunque, si fa sempre più concreta l'ipotesi che Loredana si esibisca in coppia con la sorella Raffaella. Proprio come 15 anni fa quando spopolarono sul bancone di "Striscia la Notizia". A volte ritornano e aggiungono pure una canzone: la Lecciso dovrebbe cantare la sua hit "Balla con me". L'incipit è una vera e propria presa di consapevolezza da parte di Lory: "Balla anche se non sai ballare, canta anche se non sai cantare". Domenica pomeriggio è vietato uscire di casa.