Debutto in tv: De Filippi caterpillar, la Balivo delude

C’era grande attesa per i dati Auditel di questo martedì 11 settembre. Il rinnovato pomeriggio di Rai 1 non decolla, mentre la De Filippi è il solito schiacciasassi. Il battesimo di Elisa Isoardi a “La Prova del Cuoco” ha interessato 1.611.000 spettatori con il 15.95% di share, praticamente un testa a testa con “Forum” che ha ottenuto il 15.98% con 1.299.000 telespettatori. Il vuoto, banale e taccagno (non nel budget per gli ospiti, ma per il giochino da casa che ha come premio 100 euro e che per “anticaggine” fa concorrenza al cruciverbone) “Vieni da me” su Rai 1 condotto da Caterina Balivo - molto lontana dalla sofisticata ironia di Ellen Degeneres alla quale si ispira - debutta con il 10,59% di share e 1.416.000 telespettatori.

Su Rai 2 il nuovo “Detto Fatto” presentato da una convincente Bianca Guaccero ha ottenuto il 7,02% di share e 855.000 spettatori. Su Canale 5 “Uomini e Donne” Trono Over si conferma un evergreen interessando 2.670.000 spettatori per il 22.15%. Bene anche “Il Segreto” che ha appassionato 2.036.000 spettatori pari al 20.85%. I due traini hanno fatto bene anche all’audience di “Pomeriggio Cinque”: 1.433.000 spettatori per il 16.22% nella prima parte, 1.525.000 spettatori per il 16.01% nella seconda parte e 1.373.000 spettatori (13.1%) nel finale. Il competitor “La Vita in Diretta” però vince ancora: 1.357.000 spettatori con il 14.11% dalle 16.35 alle 17.09 e 1.527.000 spettatori e il 16.52% dalle 17.13 alle 18.41.