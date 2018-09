Mediaset caccia Monte, è fuori dal Grande Fratello Vip

Francesco Monte al terzo flop. L'ex naufrago è fuori dal cast del GfVip3 secondo quanto riporta Dagospia. Sul sito di Roberto D'Agostino si legge: "Salta Francesco Monte al GfVip. In queste ore braccio di ferro tra l'azienda e Endemol. Pare che la candidatura non sia piaciuta ai piani alti di Mediaset. C'è chi parla di Piersilvio e chi di Antonio Ricci. Certo è che l'ex cognato di Belen dopo il canna-gate, per l'ennesima volta è fuori dalla tv". Un'esclusione incredibile: come mai Mediaset ha deciso solo ora di stoppare l'ingresso? E il contratto non è stato già firmato considerando che il volto di Monte campeggia sulla copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni" in edicola da domani?