Rita Dalla Chiesa furiosa per l'omaggio a Frizzi

È già polemica su Miss Italia al via il prossimo 17 settembre su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Patrizia Mirigliani ha deciso di omaggiare Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, con una fascia dedicata al marito scomparso il 26 marzo scorso, conduttore simbolo della manifestazione di bellezza (durante un’edizione conobbe la Mantovan, nda). Ma Rita Dalla Chiesa, prima moglie di Frizzi, non ha apprezzato il gesto. La conduttrice ha la stessa memoria lunga di Massimo Giletti: entrambi ricordano che qualcuno in Rai non apprezzava il garbato presentatore tanto da metterlo ai margini del servizio pubblico e farlo scivolare nell'oblio per diversi anni.

Dal suo profilo Instagram, l’ex conduttrice di Forum non le ha mandate a dire sia alla Mirigliani, patron della kermesse, sia all’allora direttore di Rai 1 Fabrizio Del Noce che nel 2002 bollò la conduzione di Frizzi come "noiosa" provocandone la rimozione: “Una domanda che non vuole essere polemica, ma perché invece di omaggiarlo oggi, non gli hanno affidato le altre manifestazioni di Miss Italia quando ancora c’era? Ricordo un certo Del Noce… solo per sapere”.