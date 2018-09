"La mano sul cuore", in concerto per la raccolta fondi Telethon

Il primo appuntamento nella basilica francescana, poi a Spoleto. In Umbria Telethon ha raccolto 200 mila euro in un anno. Musica e solidarietà. L’Italia è sempre ai primi posti quando si tratta di mettere la mano sul cuore. Così anche il concerto di ieri, nella Basilica superiore di Assisi, è stato un vero successo di pubblico. Stiamo parlando dell’evento benefico organizzato dalla Fondazione Telethon per raccogliere fondi a sostegno delle malattie genetiche. Stasera si replicherà con un altro concerto nella cattedrale di Spoleto. I Ad aderire all’iniziativa non sono stati soltanto le istituzioni (il Comuni di Assisi e Spoleto tra questi), ma anche l’imprenditore Gianluca Mech (guru delle diete) che con la sua azienda ha voluto finanziare l’iniziativa.

A livello nazionale Telethon, lo scorso anno, ha raccolto più di 30 milioni di euro (in Umbria circa 200 mila euro per le iniziative sparse in tutto l’anno). Un bel banco di prova prima della grande maratona prima del Natale, che vede mobilitare l’Italia intera per la raccolta fondi.