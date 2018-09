Grande Fratello Vip, ecco i concorrenti. E spunta l'ipotesi Asia Argento

Due nomi femminili e il cast del Grande Fratello Vip3 sarà chiuso. Nelle ultime ore, i bookmaker hanno iniziato a quotare una partecipazione clamorosa, quella di Asia Argento appena eliminata da “X Factor” per “tutelare i concorrenti”. L’ingresso nel loft di Cinecittà è quotato a 2,5% perché, secondo il ragionamento degli scommettitori, prendere parte al reality show di Canale 5 sarebbe il modo più veloce per Asia di ricostruirsi un’immagine. In verità sembra fantatelevisione considerando che la regista ed esponente del movimento #Metoo deve difendersi negli USA dalle accuse di molestie sessuali mosse da Jimmy Bennett e che ha sempre snobbato i reality show.

Per ora, secondo l’esclusiva della rivista “Spy”, è certo che nella casa più spiata d’Italia, agli ordini della capitana Ilary Blasi e dell’opinionista Alfonso Signorini, ci saranno le attrici Eleonora Giorgi, che non ha brillato come ballerina a “Ballando con le Stelle”, e Jane Alexander, volto algido di numerose fiction la cui presenza un po’ stupisce. In quota canora: Ivan Cattaneo e le Donatella ovvero le gemelle Silvia e Giulia Provvedi riciclate dall’Isola dei Famosi.

A rappresentare la tv trash: Francesco Monte, di fatto al suo terzo reality show finora senza gloria, Giulia Salemi (nota per lo spacco sulla ‘farfallina’ al Festival di Venezia di qualche anno fa), la soubrettina Lisa Fusco, l’ex velino Elia Fongaro e il comico romano Maurizio Battista. E poi il “naftalinato” Walter Nudo, rispuntato da chissà quale cassetto, lo chef de “La Prova del Cuoco”, Andrea Mainardi che su Instagram aveva annunciato il suo addio al cooking show di Rai1 per una nuova avventura, l’ex volto noto degli anni ’90 Enrico Silvestrin in cerca di rilancio, l’ex professoressa dell’ “Eredità” Benedetta Mazza, la semisconosciuta meteorina del TG5 Martina Hamdy, il judoka Fabio Basile e Stefano Sala, noto alla cronaca rosa per essere l’ex fidanzato dell’ex naufraga nonché ex di Stefano Bettarini, Dayane Mello. Il cast è composto da 14 persone, come detto, mancano ancora due volti noti.