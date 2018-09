"Il copione fa schifo" ma il microfono è aperto. Fialdini choc a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini ha i lineamenti e gli occhi dolci, un modo di fare delicato, una parola buona e banale per tutti. Davanti alle telecamere. Dietro la lucina rossa, da Cenerentola si trasforma in Genoveffa. "Questo primo copione fa schifo. Fa schifo" ha gridato ieri dietro le quinte mentre andava in onda la sigla de "La vita in diretta".

La musichetta di intro al programma non ce l'ha fatta a coprire la rabbia e l'insolenza verso gli autori della conduttrice di Rai1. Il fuorionda ad alta tensione è stato catturato da un utente di Twitter e la Fialdini ora ricorda un po' Flavio Insinna e le sue sfuriate contro i collaboratori e un po' la Panicucci di fine maggio quando off the records ricoprì di insulti e minacce (di lasciarlo a casa a settembre) il collega Vecchi colpevole di non averle dato la linea in tempo.