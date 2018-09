Temptation Island Vip, scoppia la bomba su Valeria Marini

Temptation Island Vip non è nemmeno iniziato che già escono le prime indiscrezioni bomba. Come era lecito aspettarsi, Valeria Marini sta mettendo sottosopra il villaggio delle fidanzate. Il motivo è presto svelato: avrebbe perso la testa per Ivan Gonzalez, il tronista dell’edizione spagnola di “Uomini e Donne”. A dare l’anticipazione in esclusiva è "361magazine.com".

Sul sito si legge: “Valeria Marini ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip per mettere alla prova l’amore con Patrick Baldassarri. A quanto pare però ha messo alla prova le sue dote di seduttrice! Con chi? Con Ivan Gonzalez!”. E poi lo scoop: “Si vocifera che abbia perso la testa prima per il suo accento e poi per i suoi addominali! I due continuerebbero ad appartarsi nella casa a telecamere spente…”. In poche parole, la Marini sa far bene il suo lavoro di seduttrice televisiva. Video “stellari” attendono Patrick, l'imprenditore romagnolo che frequenta da marzo scorso.