“La Vita in diretta”, condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi su Rai1, ha superato di un soffio nei dati Auditel con “Pomeriggio Cinque” complice la curiosità dei telespettatori di vedere il debutto della nuova coppia e di ascoltare l’intervista a Maurizio Costanzo per i suoi 80 anni.

Se la Fialdini non scalda i cuori, Timperi non parla alla “pancia”, anzi si è contraddistinto per una gaffe clamorosa ai danni della co-conduttrice. In queste ore, infatti, sta facendo il giro del web, la clip in cui Timperi dà della raccomandata alla Fialdini. Durante la chiacchierata con Costanzo, la presentatrice ha svelato: “Al suo esame alla Sapienza ho preso 29, un non voto” e il 53enne conduttore romano: “Hai preso 29 perché eri raccomandata altrimenti prendevi 23”, la Fialdini è rimasta sbigottita ma ha replicato: “Ma che battute sono? Che battute sono? Io non so”.

Il conduttore, che nella sua carriera televisiva non ha mai dato prova di essere un brillante battutista, ha cercato il perdono con un bacio sulla bionda chioma, ma la frittata ormai era fatta. Come la pessima figura. Inutile la toppa successiva quando Timperi ha dato modo alla Fialdini di dire che il suo voto di laurea in Scienza delle comunicazioni era stato 110 e lode.