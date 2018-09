Temptation Island Vip, ecco Bettarini (che ritrova la Ventura...) Zenga jr. e Sossio Aruta

Sono stati rilasciati altri tre video di presentazione delle coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip, il programma che rivedrà Simona Ventura alla conduzione di un reality, genere in cui eccelle. Dopo Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Nilufar e Giordano, Marcella Esposito e Fabio, ecco quelli di Stefano Bettarini, Andrea Zenga e Sossio Aruta.

Bettarini partecipa a Temptation Island Vip perché “In questo ultimo periodo mi ritrovo a fare più da genitore che da compagno. Voglio capire se a fianco a me ho una ragazzina o una donna” e Nicoletta Larini: “Vorrei capire se la differenza d’età tra me e Stefano possa condizionare il nostro rapporto”. L’ex calciatore ha 46 anni, la figlia dell’ex pilota 27. Tra loro non solo le corteggiatrici, ma anche la presenza dell’ex moglie Simona Ventura.

Sossio Aruta, protagonista del Trono Over di “UominieDonne”, ha deciso di fare T.I. perché la fidanzata Ursula Bennardo è molto gelosa e “mi vorrebbe in una sfera di cristallo (tradotto: campana di vetro), ma io non mi sento pronto”. Dal canto suo Ursula non si sente sicura e ha bisogno di comprendere quanto possa contare su Sossio: è un vero playboy o solo un farfallone senza malizia?

Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter, ha 25 anni ed è fidanzato con Alessandra Golastra. Lei è molto gelosa: “Ho paura che a lui possa piacere questo mondo e io invece vorrei che restassimo con i piedi per terra, uniti come prima con le nostre abitudini”, Andrea ha ottime intenzioni: “Voglio dimostrarle che di me si può fidare. E’ un modo per sbloccare la sua gelosia”.