Ascolti tv, "La vita in diretta" batte di un soffio "Pomeriggio 5"

C'era grande attesa per i dati Auditel de “La Vita in diretta”, il contenitore pomeridiano di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, tiene testa e batte di un soffio “Pomeriggio Cinque” di Barbara d'Urso su Canale 5. La prosopopea e le battute fuori luogo di Timperi, come quella alla Fialdini (“All'esame universitario con Maurizio Costanzo hai preso 29 perché eri raccomandata altrimenti prendevi 23” con la conduttrice che ha risposto seccata: “Ma che battute sono?!”), hanno interessato 1.489.000 telespettatori per il 16,64% dalle 16.30 alle 18.40.

A Barbarella non è rimasto che subire il sorpasso: 1.379.000 telespettatori con il 16,15% di share dalle 17.16 alle 17.56, circa 1.400.000 persone dalle 18 alle 18.37 e poco più di 1.503.000 dalle 18.40 alle 18.50.