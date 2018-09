Tiberio Timperi delude a La Vita in Diretta. Poi l’incredibile gaffe

Riparte “La Vita in diretta” su Rai1 ed è subito semaforo rosso per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. I telespettatori rimpiangono Marco Liorni spostato al sabato. Dal 15 settembre condurrà il nuovo programma “Italia sì”.

I commenti dei social sono stati unanimi nel bocciare la scenografia fastidiosamente ipercromatica dello studio de "La Vita in diretta" e la conduzione iperegoriferita di Timperi e della Fialdini. I giudizi degli utenti su Twitter e su Facebook sono a senso unico e domani si scoprirà se trovano corrispondenza nei dati Auditel.

I commenti vanno da “Timperi spocchioso, sgarbato, convinto di far ridere”, “due tra le persone più antipatiche tra i conduttori televisivi. Ci hanno proprio azzeccato quest’anno” fino a “Timperi dà del paraculo a Costanzo. Da domani torna Liorni”, “l’intervista a Costanzo si è impantanata, non ha avuto né capo né coda. Figuraccia della Fialdini che tira una manata a Timperi”. Anche gli addetti ai lavori non perdonano la prima puntata. Per Giuseppe Candela del settimanale “Oggi”: “Costanzo prende in giro Timperi supergobbato e tratta la Fialdini come una valletta di quarta fila. Mito vero”, l’account fake di Maurizio Costanzo sottolinea: “La conduttrice de #lavitaindiretta: ‘Noi non facciamo cronaca nera, rispetto alla concorrenza siamo un’altra cosa’. Da un’ora stanno parlando solo di cronaca nera”.

In effetti, ingrediente principale di oggi. E poi l’incredibile gaffe: nel video celebrativo delle vecchie conduzioni, ricordano Vigorelli, Caselli, D’Eusanio, Cucuzza, Sposini, Venier, Liorni e Parodi, ma dimenticano Paola Perego e Franco Di Mare. Non contenti i due conduttori un po’ improvvisati ironizzano: “Ci è sfuggito qualcuno?” dice Timperi con sicumera e la Fialdini allegra: “Speriamo di no”. E invece sì.