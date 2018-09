Caos Temptation Island Vip, il reality slitta a ottobre anzi no

Temptation Island Vip andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. Quando? Beh, su questo regna il caos. Le registrazioni sono iniziate il 24 agosto e la prima puntata era prevista per l’11 settembre per non incappare negli spoiler che ne sgonfierebbero gli ascolti, poi però è stata spostata a inizi ottobre per dare più tempo agli autori e alla produzione di montare il materiale messo a disposizione tra le sei coppie vip dove spiccano Valeria Marini (in ritardo il primo giorno), Stefano Bettarini, Nilufar Addati e Sossio Aruta.

Ma il settimanale “Spy” ha anticipato che il “reality delle corna”, così è stato ribattezzato dai social, vedrà la luce mercoledì 12 settembre. Data definitiva? Anche no perché trattasi di un’indiscrezione: sulla pagina ufficiale del programma non c’è alcuna comunicazione in merito. Bocca cucita anche da parte di Super Simo che è molto attiva su Instagram, ma non si sbottona. Nemmeno nel nuovo spot dove appare padrona della situazione e nuova regina dei falò. Dunque, il balletto dello "start" continua: gli appassionati del genere dovranno attendere ancora un po'.