Romina Power non molla Mara Venier. E la Marcuzzi mette il like

Mara Venier e Barbara d’Urso si sfidano a colpi di Cellino San Marco. La conduttrice veneta torna alla guida di “Domenica In” il prossimo 16 settembre e scende in campo con Romina Power. La presenza dell’ex moglie di Al Bano è confermata da un post su Instagram della pagina fan “romina_e_albano_”. Selfie delle due donne con tanto di linguaccia e commento: “Il 16 settembre Romina Power sarà a Domenica In con la meravigliosa @maravenier”.

Fra i like, quelli della stessa Venier e di Alessia Marcuzzi. Il “mi piace” della Marcuzzi dovrebbe sorprendere trattandosi di un volto di punta di Mediaset che si complimenta con la concorrenza. Ma, oltre all’amicizia che lega la conduttrice alla sua ex opinionista, è probabile che la Marcuzzi non abbia dimenticato il modo in cui la d’Urso ha commentato a “Pomeriggio Cinque” l’ultima edizione della sua Isola dei Famosi rimasta nella storia della tv trash per il “canna-gate” e le sfuriate a Eva Henger.

Se in Rai si preparano a trionfare, a Mediaset non sono stati a guardare. Anche il caterpillar Barbarella, per il ritorno di “Domenica Live” domenica 16 settembre, punta sugli amori di Al Bano: avrà nel salotto bianco “dash” Loredana Lecciso. L’anticipazione è del sito “Trashitaliano” che scrive: “Durante la scorsa edizione, il programma ha registrato ottimi ascolti, ma soprattutto ha fidelizzato il pubblico grazie ai talk dedicati ai reality show e alle interviste esclusive divenute poi virali anche sul web. Anche in questa nuova stagione, Carmelita proporrà momenti indimenticabili per gli amanti della tv e del caffeuccio. Siamo in grado di rivelarvi infatti che già nella prima puntata ci sarà un incontro importante tra due grandi personaggi, uno dei quali sarà Loredana Lecciso”. Per Al Bano faranno come Re Salomone: divideranno il bimbo, pardon il cantante in due.