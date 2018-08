Domenica In... alto mare: dopo Romina la Venier perde anche Al Bano (e Malgioglio)

Dopo il forfait di Romina Power arriva pure quello di Al Bano, che gli autori di “Domenica in” avrebbero voluto portare in studio per la puntata del 30 settembre. A quanto pare il cantante, che dovrebbe lasciare la musica definitivamente alla fine dell’anno, il prossimo 29 settembre sarà ospite di “Verissimo”(la trasmissione del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin). Un altro duro colpo per Mara Venier che, da voci di corridoio, pare debba fare i conti con un budget sempre più ristretto per la sua trasmissione. Una fonte autorevole ci svela: «Siamo ancora in alto mare». Eppure mancano poco più di quindici giorni all'inizio della trasmissione.

Riassumendo quello che sta accadendo in viale Mazzini, sembra che sarebbe finita in fumo la trattativa con la Power e con Cristiano Malgioglio soltanto per questioni economiche. Quest’ultimo sarebbe, sempre secondo indiscrezioni, già stato arruolato nella squadra di Barbara d’Urso (che sta scaldando i motori per una “Domenica Live” piena di colpi di scena e scoop). L’ex gieffino vip, reduce dal successo in radio con la canzone “Danzando, danzando”, sarebbe rimasto in ottimi rapporti con la Venier nonostante il suo “no” a Domenica in. La conduttrice aveva messo gli occhi su di lui per portarlo a Rai1 già dallo scorso mese di luglio, ma Malgioglio pare che abbia accettato subito la proposta della d’Urso.

La Venier, rientrata da pochi giorni a Roma, deve sciogliere l’altro nodo legato alla partecipazione della madre di Chiara Ferragni nel primo talk del programma dopo il Tg1 delle 13.30: si tratta dell’orario in cui la d’Urso avrebbe maggiori difficoltà a vincere la sfida tv perché alla fine del telegiornale della Rete ammiraglia Rai lo share si aggira intorno al 18% con un bella iniezione di adrenalina per “Domenica in”. Intanto, la madre della Ferragni, impegnata con i preparativi del matrimonio tra sua figlia e Fedez, sembra che abbia deciso di lasciare tutto in stand-by per qualche giorno. Nella redazione di “Domenica in” stanno già pensando ad un piano B? Per adesso è confermata l’ospitata della grande Gina Lollobrigida alla prima puntata insieme a Nino Frassica nel mini-concorso canoro “Una canzone per Mara”.

Semaforo verde per il cruciverbone (tanto caro agli anni d’oro di “Domenica in”) mentre potrebbe saltare lo spazio gossip. Tutto, ovviamente, a vantaggio di “Domenica Live” che potrebbe passare nella corsia di sorpasso e vincere come è accaduto lo scorso anno.