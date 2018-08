Miss Italia rivuole Carlotta Mantovan. Patrizia Mirigliani, patron della kermesse di bellezza, in onda il 17 settembre su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, invita la moglie di Fabrizio Frizzi al concorso per omaggiarla di una fascia dedicata al presentatore scomparso pochi mesi fa all’età di 60 anni.

Fabrizio Frizzi ha condotto Miss Italia per 17 edizioni fino al 2001 e grazie alla manifestazione ha incontrato Carlotta, l’amore della sua vita. Al settimanale “Diva e Donna”, la Mirigliani ha dichiarato: “Fabrizio manca tantissimo a tutti, entrava nelle case con leggerezza e garbo (…). Durante la finale omaggeremo Fabrizio con un ricordo nel momento centrale del programma. Ho contattato Carlotta Mantovan, mi piacerebbe averla con noi, d’altra parte Miss Italia ha fatto da Cupido tra lei che è stata nostra concorrente e Fabrizio che quando ha avuto Stella diceva sempre che sarebbe stata una futura miss”. La Mirigliani rivela quindi: “Ci sarà una fascia dedicata a Fabrizio, saranno le stesse ragazze in gara ad assegnarla e vorrei che la consegnasse Carlotta”.

L’organizzatrice dà anche alcune anticipazioni sull’evento che per la prima volta sarà trasmesso dagli studi di Infront a Milano: “Ci sarà un omaggio agli anni ’50, ma le ragazze sfileranno in costume alla faccia di Miss America che l’ha vietato. Come giurati mi piacerebbero Albano e Romina Power, ma anche Chiara Ferragni e Fedez. Ho grande stima di Chiara e la seguo. Incarna bene il ruolo di miss che vorrei: bella e brava. Che miss vorrei? Una miss di oggi a tutti gli effetti coi suoi pregi e difetti. La nostra forza è portare sul palco persone vere, raccontare la bellezza senza stereotipi. Miss Italia deve essere lo specchio dei tempi e resta il talent più antico d’Italia che riesce a realizzare i sogni delle ragazze”.