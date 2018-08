Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip3 condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il cast non è ancora completo e in verità si cerca il supervip. Ma a lanciare un’indiscrezione su un personaggio interessante per le dinamiche del reality è il giornalista Alessio Poeta che in un tweet ha scritto: “Pare che Walter Nudo sarà un concorrente del GFVip, chissà se questa volta riuscirà ad arrivare in finale senza l’aiuto di Lele Mora”.

Il modello prese parte alla prima edizione dell’Isola dei Famosi targata Rai2 e vinse a sorpresa. Con lui nella casa più spiata d’Italia ci sarebbero anche altri ex naufraghi come Francesco Monte e Le Donatella al secolo le sorelle Provvedi. Inoltre, si fa sempre più insistente la voce che Giorgio Manetti, cavaliere del Trono Over di “UominieDonne” potrebbe varcare la soglia della porta rossa. A fine maggio, il narcisista fiorentino aveva annunciato che a settembre non sarebbe stato in studio da Maria De Filippi. In pochi gli avevano creduto data l’enorme visibilità che trae dal dating show, ma lui stesso in un’intervista al settimanale “Chi” ha confermato che non ci sarà. Poi su Instagram, tra una risposta livorosa e l’altra agli utenti che non lo apprezzano, ha seminato qualche indizio in merito alla nuova avventura: “stay tuned per il 17 settembre”. La data dell’annuncio ufficiale al GFVip? Intanto ci sono i personaggi sicuri: Lisa Fusco, il comico Maurizio Battista, Le Donatella, Giulia Salemi, Enrico Silvestrin ed Eleonora Giorgi. In dubbio: Ivan Cattaneo, Fabio Basile e l’ex tronista Sara Affi Fella.