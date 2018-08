Asia Argento fuori da "X Factor". E c'è già la sostituta

Asia Argento è fuori da "X Factor". Manca solo l'ufficialità che arriverà dopo la firma della sostituta. D'altra parte la bomba lanciata dal "New York Times" delle presunte molestie sessuali ai danni dell'allora 17enne Jimmy Bennett, non poteva lasciare indifferenti i vertici Sky e Fremantle Italia che producono il talent show ai nastri di partenza il prossimo 6 settembre. La prima parte è già stata registrata e non si può tornare indietro, ma per le esibizioni vere e proprie la giuria sarà diversa. È scattato il totonomi e il più caldo è quello di Simona Ventura già giudice di "X Factor" e dunque in grado di subentrare in corsa. Forte anche la candidatura di Arisa, anche lei in passato nel talent, poi Malika Ayane e Nina Zilli.