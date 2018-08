Guendalina Tavassi a Tale quale show

A Tale quale show arriva un’ex gieffina. Pare che Guendalina Tavassi (ha partecipato al Grande Fratello 11) sarà una delle concorrenti dello show musicale di Carlo Conti. L’indiscrezione bomba sta circolando in queste ore negli ambienti romani. La Tavassi, invece, si trova in vacanza con la sua famiglia in Sardegna. Nella Capitale, quartier generale di Carlo Conti e del suo programma che inizierà a ottobre, si lavora sodo alla preparazione del cast. In squadra ci sarà anche Antonio Mezzancella, conosciuto per la sua partecipazione a Tale quale show: è uno dei più bravi imitatori sulla piazza televisiva.