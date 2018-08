Alessia Marcuzzi "caccia" la Blasi e si prende Le Iene

Chi sarà la nuova padrona di casa de “Le Iene”? Arriva il bis di Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi torna a vestire i panni della sexy iena dopo l'esperienza con Luca e Paolo. Al suo fianco ci sarà Nicola Savino. Questa l'anticipazione di Tv Blog che ha ripreso Tv Zoom. La Marcuzzi sbaraglia la concorrenza delle donne simbolo di Mediaset che si stavano contendendo il posto lasciato libero da Ilary Blasi (addio anche di Teo Mammuccari). Un vero e proprio "sliding doors", una piccola vendetta: a giugno la Blasi soffiò il Wind Summer Festival alla Marcuzzi e ora la bionda e bellissima 46enne si prende la rivincita con "Le Iene". In lizza c'erano Miriam Leone, l’outsider Melissa Satta, che ha lasciato il divanetto di Tiki Taka a Wanda Nara, Belen Rodriguez che da tempo agogna la promozione da velina a conduttrice e perfino quello improbabile di Aida Nizar, la discussa concorrente del GF15.

La spagnola ha ripreso un articolo che lanciava la sua candidatura ricordando che lei iena lo è già stata in Spagna e con grande successo: “Come dice un caro amico che ammiro tanto: “AIDA LASCIA VEDERE e SPANDE IL TUO FASCINO A TUTTA L’ITALIA” QUINDI QUESTO È IL MIO SCOPO OVUNQUE...ILARY BLASI, COSÌ COME BARBARA E LE ALTRE SPLENDIDE CONDUTTRICI DI QUESTO PAESE, È UN PUNTO DI RIFERIMENTO NELLA STORIA DEL GIORNALISMO ITALIANO, ED IO PROVO GRANDE AMMIRAZIONE E RISPETTO PER LA SUA CARRIERA PROFESSIONALE!!! MI SENTO PROPRIO LUSINGATA DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO (…) PER ANNI SONO STATA LA IENA PIÙ PREMIATA DELLA SPAGNA, HO LAVORATO CON CORAGGIO E PASSIONE E NON VEDO L’ORA DI PRESENZIARE A QUESTI PROGRAMMI AFFIANCANDO I MIGLIORI DAI QUALI NON POSSO FAR ALTRO CHE IMPARARE! MA IO NON SONO LA PERSONA APPROPRIATA PER DIRVI SE È CONFERMATO O MENO…LA DOMANDA È: AÍDA DIVENTERÀ UNA IENA ITALIANA???? Lo sa soltanto Dio e...però essere SICURO É CHE L’ULTIMA PAROLA SPETTA A VOI!...PERCHÉ COME BEN SAPETE PER ME IL PUBBLICO È SOVRANO! VOI SCEGLIETE CHI SEGUIRE, COSA GUARDARE! CHE DIO VI BENEDICA!!!”. Intanto la Nizar conferma che sarà ospite fissa a Domenica Live e Pomeriggio 5, i due programmi cult di Barbara d’Urso.